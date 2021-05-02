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Aktüel

İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var

Eyüp'te seyir halindeki minibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:00:00 -
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var

Kemerburgaz yolu üzerinde 34 DRL 430 plakalı motosiklet, Mahmut İnan idaresindeki 34 UJ 5726 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki kişiler yola savrulurken, şahıslardan biri ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Minibüs sürücüsü Mahmut İnan, seyir halindeyken ne olduğunu anlayamadıklarını dile getirerek, "Üstümüze cam yağdı. Olan da bu işte. Bu yolun hız limitine göre seyir halindeydik. Ne olduğunu anlayamadık." dedi.

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