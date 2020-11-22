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Aktüel İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile otomobil birbirine girdi
Aktüel

İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile otomobil birbirine girdi

Beşiktaş Dolmabahçe'de bir otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:25:00 -
İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile otomobil birbirine girdi

Beşiktaş'ta, belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki Taksim-Bahçeköy hattında çalışan belediye otobüsü ile 34 ZKH 35 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya müdahale etti. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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