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Gündem

İstanbul'da faciadan dönüldü! Valilikten sevindiren açıklama

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:26:00 -
İstanbul'da faciadan dönüldü! Valilikten sevindiren açıklama

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuları otobüsten tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin, alevlere müdahalesi sürürken İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin açıklama geldi.

"Can kaybımız bulunmamakta"

Açıklamada "Yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır." denildi.

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