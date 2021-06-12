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Gündem İstanbul'da "eyvah" dedirten görüntüler
Gündem

İstanbul'da "eyvah" dedirten görüntüler

İstanbul'da hafta sonu ve güneşli günü bahane eden vatandaşlar koronavirüs salgınına rağmen Belgrad Ormanı'na akın etti. Aşırı yoğunluk nedeniyle ormana giriş bir saatten sonra neredeyse imkansız hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 15:10:00 -
İstanbul'da "eyvah" dedirten görüntüler

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, alınan karar ile sadece pazar günü devam ediyor. Bu kapsamda havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu pikniği yapma fırsatı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat içeri girmek için bekleyen vatandaşlar boş masa bulmakta zorlandı.

Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Öte yandan ormandaki birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

Yoğunluk olduğunu bildikleri için sabah erken saatte geldiklerini belirten Ramazan Öztürk, “Çoğu vatandaş 1 saatte trafikten dolayı içeri bile giremedi. Hafta sonu olduğu için aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Pandemi döneminden önce düzenli olarak hafta sonları Belgrad ormanına gelen Ali Genç, “Eskiden Belgrad ormanlarına sürekli ailecek pikniğe gelirdik. 1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk. Biz 1 saatten fazla trafikte kaldık sırf buraya gelebilmek için. Aşırı bir yoğunluk var içeri girmek bile neredeyse zor” diye konuştu.

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