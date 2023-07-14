İstanbul'da ev sahibi kiracı anlaşmazlığı!

Maltepe'de bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi, kiracılarını evden çıkartmak istiyordu. Kiracıları evden çıkaramayan ev sahibi öyle bir yönteme başvurdu ki gerçekten bu kadarı 'pes' dedirtti. Ev sahibi apartmanın kapısına bir ilan astı. Asılan kağıtta kiracıların isim ve soyisimleriyle birlikte ödedikleri kira tutarını yazdı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi, 'dairemden çıkın' dediği kiracıları vicdansızlıkla suçladı. Asılan ilan ev sahibi ve kiracı kavgalarının geldiği son nokta oldu.

"Bu bir suç"

Avukat- Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Hanife Emre Kara, "Ev sahibi, bu ilanı asarak kiracısının hem isim ve soyisimini yayıyor hem de kiracısının ödediği bedeli ifşa ediyor. Ev sahibinin yaptığı aslında bir suç. Ev sahibi bu ilanı asarak kiracısının huzurunu bozuyor aynı zamanda huzur ve sükununu bozma suçu işliyor." dedi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Kanal D Haber'in haberine göre vatandaşlar, "Ne diyebilirim ki? Ev sahipleri hep vicdansız", "Bunu yapma cesaretini nereden alıyor?" diyerek duruma tepki gösterdiler.



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