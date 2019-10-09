İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?
Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.
Randevu nasıl alınır?
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182'den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.
Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
İşte, İstanbul'da engelli sağlık raporu veren hastaneler:
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Büyükçekmece Devlet Hastanesi
Başakşehir Devlet Hastanesi
Esenyurt Devlet Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bayrampaşa Devlet Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beykoz Devlet Hastanesi
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Silivri Devlet Hastanesi
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eyüp Devlet Hastanesi
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
Arnavutköy Devlet Hastanesi
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
İstinye Devlet Hastanesi
Pendik Devlet Hastanesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üsküdar Devlet Hastanesi
Kağıthane Devlet Hastanesi
Tuzla Devlet hastanesi
Maltepe Devlet Hastanesi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Yeditepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi
MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı
MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi
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