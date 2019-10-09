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İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İstanbul’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182'den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, İstanbul'da engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Büyükçekmece Devlet Hastanesi

Başakşehir Devlet Hastanesi

Esenyurt Devlet Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beykoz Devlet Hastanesi

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Silivri Devlet Hastanesi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eyüp Devlet Hastanesi

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

Arnavutköy Devlet Hastanesi

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

İstinye Devlet Hastanesi

Pendik Devlet Hastanesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üsküdar Devlet Hastanesi

Kağıthane Devlet Hastanesi

Tuzla Devlet hastanesi

Maltepe Devlet Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

MSB   Kasımpaşa Asker Hastanesi

MSB   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı

MSB   Gümüşsuyu Asker Hastanesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
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