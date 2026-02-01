  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan kritik İran açıklaması! Müzakereler başladı ama umut vermedi Siyonizmin dijital tetikçisi "Muhbir"e erişim engeli! Dünya nefesini tuttu İstanbul'u izliyor! Fidan ve Arakçi zirvesi sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi Venezuela sokaklarında Maduro sürprizi! Dev panolardaki "Geri istiyoruz" mesajı gündem oldu Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı? İngiltere'de Prens Andrew depremi! Başbakan Starmer'dan "ABD Kongresi'nde ifade versin" çağrısı Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti! Epstein Lağımında Kimler Yok ki! 'Batı' Medeniyeti pislik saçıyor Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama CHP'den Kuran kursu projesine engel! Bahanelerini duyanı çıldırtıyor!
Ekonomi İstanbul'da enflasyon ocak arttı! Perakende fiyatlar yüzde 4,56 artış kaydetti
Ekonomi

İstanbul'da enflasyon ocak arttı! Perakende fiyatlar yüzde 4,56 artış kaydetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da enflasyon ocak arttı! Perakende fiyatlar yüzde 4,56 artış kaydetti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 4,56, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,28 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış kaydetti.

 

- En yüksek artış sağlık ve ulaştırma harcama grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı ocakta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.

İstanbul’da 2026 yılı ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerde kış mevsimi etkisiyle izlenen artışlar ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

 

- Toptan eşyada en yüksek artış madenler grubunda

Ocakta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 6,09 ile madenler oldu. Onu yüzde 2,67 ile yakacak ve enerji maddeleri izledi.

Fiyatlar, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,52, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,91 artış gösterirken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,60, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 5,04 azalış kaydedildi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 41,11, mensucatta yüzde 29,73, gıda maddelerinde yüzde 28,29, madenlerde yüzde 20,73, işlenmemiş maddelerde yüzde 20,24, yakacak ve enerjide yüzde 19,80, kimyevi maddelerde yüzde 16,65 olarak gerçekleşti.

Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!"
Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!"

Gündem

Trump'dan Kennedy Center'da İran'a nükleer muhtırası: "Zaman daralıyor!"

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Yerel

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Tüketimde tüm zamanların rekoru: Türkiye'ye çelik yetmiyor!
Tüketimde tüm zamanların rekoru: Türkiye'ye çelik yetmiyor!

Ekonomi

Tüketimde tüm zamanların rekoru: Türkiye'ye çelik yetmiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23