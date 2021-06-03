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Ekonomi İstanbul’da en çok limonun fiyatı arttı
Ekonomi

İstanbul’da en çok limonun fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mayısta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 15,18 ile limon olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:22:00 -
İstanbul’da en çok limonun fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte mayısta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 15,18 ile limon olduğu bildirildi. İTO tarafından Mayıs 2021 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 130’unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi. Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti olarak belirlendi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı geçen ay en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü olarak kayıtlara geçti.

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