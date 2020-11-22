  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:34:47 -
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yaşı küçük 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, uyarıcı hap, saksıda ekili vaziyette 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 18 Kasım'da Ataşehir'de bir adrese daha operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haklarında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılan şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede tutuklandı, 13'ü serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı
Gündem

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Uçan diziyle ilgili bir ..
Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü
Gündem

Koronavirüs aşısı mı? Simpsonlar'da şok görüntü

Gazeteci Mehmet Ali Önel, koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberlerin ardından, The Simpsonlar dizisinin pandemi ilan edilmeden çok önce y..
Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Para çalan uygulama tespit edildi

Android işletim sistemine sahip cihazlarda 100 milyondan fazla indirme alan bir uygulamanın kullanıcılardan para çaldığı ortaya çıktı. ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay