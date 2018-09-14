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İstanbul'da düşen helikopterin pilotu hakkında önemli gelişme

İşadamı Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında yaralanan pilot İsmet Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

14 Eylül 2018 Cuma 17:47
İstanbul'da düşen helikopterin pilotu hakkında önemli gelişme

İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında pilot İsmet Özgür'ün şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındı. Pilot Özgür'ün ifadesinde, bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybettiğini, bunun üzerine helikopteri yumuşak inişle denize indirmek istediğini ancak hızlı irtifa kaybı nedeni ile bunu yapamadığını söyledi.

İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında helikopter pilotu İsmet Özgür'ün, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındı. Halen hastanede tedavi gören pilot Özgür'ün ifadesinde seyir halinde iken bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybetmeye başladığını, helikopteri yumuşak iniş ile denize indirmeye çalıştığını ancak hızlı irtifa kaybı nedeni ile bunu başaramadığı için denize çakıldıklarını söyledi.

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Soruşturma kapsamında helikopterin enkazının Ulaştırma Bakanlığı Kaza Kırım Ekibi'ne teslim edildiği, Kaza Kırım Ekibi'nin helikopterde yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR (Cocpit Voice Recorder) kayıt cihazını çözmeye çalıştığı, CVR sisteminin Türkiye'de çözülememesi durumunda yurt dışına gönderilerek kaza anında nelerin konuşulduğunun tespit edileceği belirtildi. Kaza Kırım Ekibi'nin, CVR cihazını tuzlu suyun içinde muhafaza ettiği kaydedildi. Kazaya ilişkin ilişkin ön inceleme raporunun bir ay içinde hazırlanacağı belirtildi.

ŞİMŞEK ÇAKIP ÇAKMADIĞININ TESPİTİ İÇİN METEOROLOJİYE YAZI YAZILDI

Kaza anında havanın yağmurlu olduğunu dikkate alan savcılık, helikoptere şimşek isabet edip etmediğinin tespiti için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Savcılık, kazanın meydana geldiği yerin koordinatlarını bildirerek, bildirdiği koordinatlarda şimşek çakıp çakmadığının kendilerine bildirilmesini istedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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