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İstanbul’da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 15:24
İstanbul’da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 30 Eylül günü Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan elektrik trafosu önüne bomba süsü verilmiş pankartbırakılması eylemini gerçekleştiren ve Arnavutköy ilçesinde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:24
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