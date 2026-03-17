İstanbul’da dronlu takip: 58 sürücüye ceza yağmuru!
Beykoz’da polis ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, kuralları ihlal eden 58 araca toplam 190 bin 538 lira para cezası kesildi. Havadan yapılan takipte emniyet kemerinden telefon kullanımına, ters yönden yaya geçidi ihlaline kadar her hata tek tek fotoğraflandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik imkanlarını sahaya sürmeye devam ediyor. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kilit noktalarında dron destekli kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
DRON İLE HAVADAN ADIM ADIM TAKİP
Merkez Mahallesi TEM Kuzey-Güney katılım yolu ve Atatürk Caddesi üzerinde kurulan denetim noktalarında, dronlar havadan sürekli kayıt aldı. Sürücülerin trafik polislerini görmediği noktalarda yaptıkları hatalar, havadan saniye saniye görüntülenerek yerdeki ekiplere bildirildi.
İHLAL LİSTESİ KABARIK: 190 BİN LİRA CEZA
Denetimlerde özellikle "kaynak yapmak" olarak bilinen şerit ihlalleri, seyir halinde cep telefonu kullanımı, ters yön kullanımı ve yaya geçidi ihlalleri mercek altına alındı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kurallara uymadığı belirlenen 58 araç sahibine toplam 190 bin 538 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, İstanbul genelinde dron destekli denetimlerin sıklığının artarak devam edeceği uyarısında bulundu.
Gündem
Trafikte coplu kavgaya ağır ceza: 180’er bin lira para cezası, ehliyete 60 gün el koyma, araçlara 60 gün men…