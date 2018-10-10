Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Trafik Kazalarını Önleme Planı” kapsamında, İstanbul’da drone ile trafik denetimi yapıldı.

Mahmutbey Şakir Koç Denetleme İstasyonu’ndan havalanan “drone”, ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilenler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Termal özelliği de bulunan kameralarla alınan görüntülerle emniyet şeridi ve hız ihlali yapan ile cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Bazı sürücüler, trafik kurallarını ihlal etmediği yönünde itirazda bulunurken, ekipler havadan çekilen görüntüleri sürücülere izlettirdi.