İstanbul'da döner kesen Almanlar, Atina'ya Leopard teklifiyle gitti!

Türkiye'nin Eurofighter alımına takoz koyan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül ile birlikte Tarabya'da döner kesti. Bu esnada tank motoru üreticisi Alman firma, Yunan Leopard'larını modernize etmek için Atina'nın kapısını çalıyordu.

Gazze soykırımını destekleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul-Tarabya'daki konsolosluk rezidansında Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül ile birlikte döner kesti; davete katılanlarla birlikte samimi pozlar verdi.

Steinmeier sonrasında yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi'ni ziyaret ederken Filistin protestosuyla karşılaştı.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebine aylardır blokaj uygulayan Steinmeier ve ekibi, İstanbul'da döner keyfini sürdürürken, Berlin'den Atina'ya Leopard tanklarına ilişkin önemli bir teklif gidiyordu.

Rolls Royce ve Daimler'e ait MTU motorlarının Yunanistan'daki resmî distribütörü Alman Melita Power (MPD) şirketi, Yunan ordusu envanterindeki eski model Leopard'lara daha güçlü motor takmak için Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kapısını çaldı.

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MPD yetkilileri Dendias ve ekibine, Leopard 1A5 ana muharebe tanklarında kullanılan motorları modern versiyonlarıyla değiştirmeyi önerdi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri envanterinde 500'ün üzerinde 1A3, 1A5 ve 1V tipi Leopard tankı bulunuyor. 1980'lerde üretilen bu tanklar 819 beygir gücüne sahip MTU-MB838-CaM500 tipi motoru kullanıyor. Modern Leopard tankları ise yaklaşık 1500 beygir gücündeki MTU motorlarını kullanıyor.

870'DEN FAZLA LEOPARD TANKI VAR

Atina yönetimi 1981-1984 yılları arasında Almanya'dan 106 adet 1A3-GR-MBT tipi Leopard teslim aldı. 1991 yılında ise Hollanda ordusu envanterindeki 170 adet Leopard 1V, Yunanlılara devredildi. Almanlar, 2003 yılında ise bazı parçaları Yunanistan'da montajlanmak üzere 170 adet Leopard 2A6 HEL (Hellenic) üretimi için anlaşma imzaladı. Tankların telimatı 2009 yılında noktalandı.

2003 yılında başlatılan Leopard 2A6 üretim safhası devam ederken Yunan yönetimi Alman ordusundan yüklü miktarda ikinci el tank da satın aldı. Bundneswehr rezervlerinden 183 adet Leopard 2A4 ve 150 adet 1A5 tipi tank alındı. Yunanlılara sonraki dönemde 98 adet daha Leopard 1A5 tankı teslim edildi.

Mevcut tank varlığıyla Yunan ordusu, dünyada en fazla Leopard tankı barındıran silahlı güçlerden biri durumunda. Komşu envanterinde 870'i aşkın Alman tankı bulunuyor. Yunanlılar bunun yanında 300'ün üzerinde M60 tankı işletiyor.

Leopar-1 serisi tanklara motor güncelleme yapılması konusunda Almanların teklifine Atina yönetiminin ne cevap verdiği bilinmiyor.

Ancak Yunan basını, tanklara önemli ölçüde çeviklik kazandıracak modernizasyon paketinin uygulanması ihtimalini heyecanla karşıladı. Haberlere göre sadece Leopard-1 serisi değil, 2A4 tipi tankların güncellenmesi de Yunan ordusunun gündeminde bulunuyor.

YÜKSELTME PAKETİNDE KOMPOZİT ZIRH DA VAR

Almanların Atina'ya teklifinin neleri kapsadığına ilişkin Yunan basınında yer bulan haberler, yükseltme paketinin sadece motor değişiminden ibaret olmadığını ortaya koydu.

Berlin yönetimi Yunan tanklarının koruyucu dış düzeyini de elden geçirerek bunları yeni nesil kompozit zırhla güçlendirmek istiyor. İsteğe bağlı olarak tanklara aynı zamanda lazer hedefleme uyarı sistemi, iklimlendirme, ek sürüş kameraları ve diğer aksesuvarlar da eklenecek.

ALMANLAR ALTAY TANKINA MOTOR VERMEDİ

Almanlar, Türkiye'nin ana muharebe tankı ALTAY'ın ilk üretimlerinde kullanılması planlanan MTU motorları konusunda açık bir ambargo uygulamış ve yüzlerce tank motorunu kapsayacak kârlı ihracat seçeneğine kapıları kapatmıştı.

Berlin'in motor ambargosu nedeniyle ALTAY programında yaşanan gecikme Türkiye'ye millî üretim için fırsat oluşturdu. BMC firması yeni ALTAY tankının ilk 100 adedini Güney Kore yapımı motorla, sonraki tankları ise 1500 beygirlik yerli ve millî BATU motoruyla teslim edecek.

ALTAY tankının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı önümüzdeki yıl başlayacak.