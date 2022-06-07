  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Yerel

İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:33:00 -
İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen 34 LCE 824 plakalı servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay