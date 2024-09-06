İstanbul'da dev operasyon! 54 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi
İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 54 milyon liralık sahte ürüne el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Kaçak ürünlerin Fatih ve Güngören'de 4 ayrı iş yerinde üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Tespit edilen adreslere düzenlenen baskın sonucu ele geçirildi. Bu operasyonlarda, piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen toplam 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
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