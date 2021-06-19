İstanbul Kartal’da meydana gelen depremle birlikte pek çok kişi fay hatlarının nereden geçtiğini araştırmaya başladı. Birçok kişi evine yakın fay hattı olup olmadığını da merak ediyor. Peki, İstanbul’da fay hattı var mı?

İstanbul'da deprem fayı var mı? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Türkiye'de Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden evinizin yakınından fay geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur:

1.Fethiye-Burdur Fayı

2.Gökova Grabeni

3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

4.Büyük Menderes Grabeni

5.Yavansu Fayı

6.Küçük Menderes Fayı

7.Gediz Grabeni

8.Simav Grabeni

9.Eskişehir Fayı

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıkdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.