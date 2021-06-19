  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boşnak üyeden 'Türkiye' açıklaması: En uygun şartlar sunuldu
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Eylem hazırlığındaki terörist enselendi
Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu
Yaşam İstanbul'da deprem fayı var mı? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
Yaşam

İstanbul'da deprem fayı var mı? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Evime yakın fay hattı var mı? İstanbul Kartal’da meydana gelen 3,9 sarsıntı milyonlara deprem gerçeğini anımsattı. Merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin ardından ‘İstanbul’da fay hattı var mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul’dan hangi fay hatları geçiyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:02:00 -
İstanbul'da deprem fayı var mı? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

İstanbul Kartal’da meydana gelen depremle birlikte pek çok kişi fay hatlarının nereden geçtiğini araştırmaya başladı. Birçok kişi evine yakın fay hattı olup olmadığını da merak ediyor. Peki, İstanbul’da fay hattı var mı?

İstanbul'da deprem fayı var mı? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?

Türkiye'de Batı Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı bulunuyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden evinizin yakınından fay geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.

MTA FAY HATLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur:

1.Fethiye-Burdur Fayı

2.Gökova Grabeni

3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

4.Büyük Menderes Grabeni

5.Yavansu Fayı

6.Küçük Menderes Fayı

7.Gediz Grabeni

8.Simav Grabeni

9.Eskişehir Fayı

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıkdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?
İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?

Yaşam

İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay