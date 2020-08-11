İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Tiner döküp kardeşini ateşe verdi
Taksim'de tiner kullanan iki kardeşten ağabeyi, kardeşini tinerle yaktı. Alevler içinde ağır yaralanan kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Dün saat 17.00 sıralarında Taksim'de iki kardeş bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. İddiaya göre, tartışma sonrası tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D. kardeşi Serkan D.'nin üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan kardeş acı içinde kıvranmaya başladı.
Vatandaşların müdahalesiyle alevler söndürülürken, ihbar yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Vücüdunun büyük bölümünde yanma tespit edilen Serkan D. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.