İstanbul'da dehşet dakikaları! İETT otobüsü durağa daldı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir İETT otobüsü durağa daldı. Kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.
Kazada durak önünde bekleyen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İETT otobüsleri kabus oldu
İstanbul'u kendi başına bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu şehir şehir gezerken İETT otobüsleri dehşet saçıyor.
Kimi zaman yanarken kimi zaman kazalarla haber olan İETT otobüsleri adeta İstanbulluların kabusu haline geldi.