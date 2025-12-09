  • İSTANBUL
İstanbul'da dehşet anları! Motosiklete çarpan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde motosiklete çarpan otomobil takla attı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı.

Kaza dün saat 09.15 sıralarında Küçükbakkalköy Vedat Günyol Caddesi"nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 EDE 942 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 34 KAC 711 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Otomobil motosiklet sürücüsünü metrelerce sürükledikten sonra takla attı.

Bu sırada çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün kaskı kafasından çıkarak yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, otomobil sürücüsü de kazada yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı başka bir araç kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde otomobilin seyir halindeki motosiklete çarptığı anlar görülüyor.

Motosiklet sürücüsünün yola savrulmasının ardından sonra aracın takla attığı anlar da görüntülere yansıyor.

