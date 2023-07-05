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Gündem İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı
Gündem

İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 11:13:00 -
İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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