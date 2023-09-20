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Yerel İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Yerel

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 10:09:00 -
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerinin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehdit oluşturduğu değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon düzenlenen evlerde yakalanan 12 düzensiz göçmen ise işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

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