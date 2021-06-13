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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 08:18:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyetine dayanan bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde kaldıkları belirlenen radikal akımlara meyilli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği toprakları büyük ölçüde kaybeden örgütün Türkiye’ye sızan üye ve sempatizanlarına yönelik yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerince İstanbul’da 13 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı baskında, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan istihbarat raporlarına yansıyan veriler, örgütün Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde sağladığı saha hakimiyetini kaybettiğine işaret ediyor.

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