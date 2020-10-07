İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ediyor. Gece saatlerinden itibarense Balkanlar'dan yağışlı hava yurda girecek. Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece düşecek. Uzmanlar, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Toz fırtınası bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Yurtta rüzgar durumu

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illere göre hava durumu ise şu şekilde:

-İstanbul °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

-Ankara °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

-İzmir °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

-Antalya °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

-Zonguldak °C, 28°C

Az bulutlu

-Trabzon °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

-Erzurum °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

-Diyarbakır °C, 27°C

Az bulutlu ve açık