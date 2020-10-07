  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı
Yaşam

İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı

Türkiye'de beklenen hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtti. İstanbul için ise yarın ve cuma günü dolu uyarısı yinelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 08:14:00 - 2020-10-07 08:25:29
İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ediyor. Gece saatlerinden itibarense Balkanlar'dan yağışlı hava yurda girecek. Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece düşecek. Uzmanlar, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Toz fırtınası bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Yurtta rüzgar durumu

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illere göre hava durumu ise şu şekilde:

-İstanbul °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

-Ankara °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

-İzmir °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

-Antalya °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

-Zonguldak °C, 28°C

Az bulutlu

-Trabzon °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

-Erzurum °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

-Diyarbakır °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Gündem

ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabında..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay