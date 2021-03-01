  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?
Gündem

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz." diyen Cumburbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Peki, İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:12:00 -
İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 1 Mart Kabine Toplantısı kararları ile mavi ve sarı renkli illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, kırmızı ve turuncu renkli illerimizde ise hafta sonu yasakları aynı şekilde devam edecek. Peki, İstanbul hangi grupta? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Erdoğan yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. İstanbul yüksek riskli illerin arasında Turuncu grupta yer alıyor. Dolayısıyla İstanbul'da 1 Mart'tan itibaren haftasonu Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. İstanbul'da Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel risk haritası

Düşük riskli iller hangileri?
Düşük riskli iller hangileri?

Gündem

Düşük riskli iller hangileri?

Orta riskli iller hangileri?
Orta riskli iller hangileri?

Yaşam

Orta riskli iller hangileri?

Çok yüksek riskli iller hangileri?
Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yaşam

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yüksek riskli iller hangileri?
Yüksek riskli iller hangileri?

Yaşam

Yüksek riskli iller hangileri?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Ekonomi

Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler

Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı
Gündem

Yunan ne yapacağını şaşırdı: Türk SİHA'larını Ruslar bile durduramadı

Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Türk SİHA'larının önlenemez ol..
İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir
Dünya

İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir

İsrail basını, 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceğini yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay