Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 1 Mart Kabine Toplantısı kararları ile mavi ve sarı renkli illerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, kırmızı ve turuncu renkli illerimizde ise hafta sonu yasakları aynı şekilde devam edecek. Peki, İstanbul hangi grupta? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Erdoğan yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. İstanbul yüksek riskli illerin arasında Turuncu grupta yer alıyor. Dolayısıyla İstanbul'da 1 Mart'tan itibaren haftasonu Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. İstanbul'da Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel risk haritası