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Gündem İstanbul'da çöken bina için akılalmaz açıklama
Gündem

İstanbul'da çöken bina için akılalmaz açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-02 13:10:00 -
İstanbul'da çöken bina için akılalmaz açıklama

İstanbul, Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bina çökmesiyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı.

Feci olay İstanbul Küçükçekmece'de sabah saat 08.40 sıralarında yaşandı. Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kentsel dönüşüm iddiası

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu anlattı.

Yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık.

Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti.
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Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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