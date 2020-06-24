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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı? Son zamanlarda yaşanan yağmurlu günler ve ardından gelen sel, başta İstanbul halkı olmak üzere, sele kapılan herkesi şaşırttı. Peki ama hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumundaki son durum ne? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:05:00 -
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı

"Hava durumu bugün nasıl olacak?" sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, ManisaKütahyaÇankırıSivasYozgatArtvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; KırklareliİstanbulKocaeliSakaryaZonguldakBartınDüzceKarabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarların, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor, 27

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, 28

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27

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