İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması yapılan illerde risk grubuna göre değişikliğe gidildi. İstanbul'da da vaka sayılarının yükselmesi ile risk durumu değişmiş oldu.

İstanbul'da bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

31 Mart Kabine Toplantısı'ndan sonra alınan tedbir kararları şöyle:

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

İstanbul vaka sayılarının artması ile çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye girmiş oldu. Dolayısıyle İstanbul'da da Pazar günü olduğu gibi Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

20-26 Mart illerin risk durumu

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."