  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak üretildi Ankara’dan MI6 iddialarına yalanlama! "MİT kimseden Şara’yı korumasını istemedi" Rusya'dan Avrupa'ya kötü haber Ekrem'in talebine İstinaf da 'hayır' dedi Kıbrıslıdan iman dersi! "Bize İslamiyet kafi, Tayyip Erdoğan’cıyım zaten" Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi
Yerel İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü
Yerel

İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Şile ilçesinde bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Şile ilçesinde bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çavuş Mahallesi Liman Sokak'taki limanda demirli halde bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yatın tamamını saran yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yatın yanında bulunan bir balıkçı teknesi hasar gördü.

Büyük bir kısmı tamamen yanan yat bir süre sonra battı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23