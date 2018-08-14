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İstanbul'da bir mahalle sokağa indi! Arabalarını o halde görünce...

İstanbul Esenyurt'ta park halindeki 26 araç kırmızı sprey boya ile boyandı. Araçlarının zarar gördüğünü öğrenen mahalleli olup biteni öğrenmek için sokağa döküldü.

14 Ağustos 2018 Salı 11:03
İstanbul'da bir mahalle sokağa indi! Arabalarını o halde görünce...

İstanbul Esenyurt'ta spreyli saldırgan paniği yaşandı!.. Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam işten gelen sokak sakinleri araçlarını sokak içerisine park etti. Gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler sokakta sol tarafta park halindeki araçları kırmızı sprey boya ile boyayarak kaçtı. 

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Araçlarının zarar gördüğünü öğrenen araç sahipleri hemen araçlarının başına gidip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemek için sokaktaki güvenlik kamera araştırması yaptı. Araç sahipleri ise kendi imkanları ile boyanan araçlarını temizlemeye çalıştı. Bazı araç sahipleri boyayı sinek ilacı bazıları ise temizlik maddesi ile çıkartmaya çalıştı.

SOLDAKİ ARAÇLARI BOYAMIŞ

Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden Hüseyin Aydemir "Çocuğum 'baba araba boyanmış' dedi. Çıktım evden baktım benim araç boyalı, komşuların araçları da boyalı. Kimin yaptığını bilmiyoruz.  Elimizdeki temizlik maddesiyle aracımızı temizliyoruz" dedi.

Bir başka araç sahibi ise sokakta içerisindeki sağ taraftaki araçlarda bir şeyin olmadığını ancak  sol tarafa park etmiş araçların tamamı boyalı olduğunu belirtti. Polis ekipleri araçlara zarar veren kişileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:03
  1. İstanbul
  2. Esenyurt

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