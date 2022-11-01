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Aktüel İstanbul'da bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı
Aktüel

İstanbul'da bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

İstanbul-Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 00:57:00 -
İstanbul'da bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

İstanbul-Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.

Şüpheliler, araç içerisindeki M.T’yi silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları M.T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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