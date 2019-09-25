Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Ayrıca saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 16:07’de merkez üssü Marmara denizi olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7,02 kilometre olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın verilerine göre, saat 16.07’de, merkez üssü Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Kandilli açıkladı! Marmara'da bir deprem daha

Marmara Denizi'nde dün Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İstanbul'da bir deprem daha

Saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.