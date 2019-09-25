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İstanbul'da bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:59
İstanbul'da bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Ayrıca saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 16:07’de merkez üssü Marmara denizi olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7,02 kilometre olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın verilerine göre, saat 16.07’de, merkez üssü Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

Kandilli açıkladı! Marmara'da bir deprem daha

Marmara Denizi'nde dün Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İstanbul'da bir deprem daha

Saat 18.36'da İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:59
  1. Tekirdağ
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  4. İstanbul'da deprem mi oldu

YORUM YAZ

  • Nur Nur 8 dk önce
    İlk bahar ve son baharda mutlaka deprem oluyor

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