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Gündem İstanbul'da bina çöktü! İşte dehşete düşüren anların görüntüsü
Gündem

İstanbul'da bina çöktü! İşte dehşete düşüren anların görüntüsü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltıldığı kaydedilen 5 katlı bir bina çöktü. Binanın çöktüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:19:00 -

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece bir binanın kolonlarından ses gelince, bina sakinleri acil olarak tahliye edildi. Bugün boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi.

Çökme anı kamerada

Öte yandan 5 katlı binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürerken, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan bir vatandaşın olmadığı belirtildi.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralısokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." denildi.

Kısıtlama olmasa pazar kurulacakmış

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın bulunduğu sokakta Perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında pazarların kurulmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz İşler, "Perşembe günleri pazarımız kuruluyor. Normalde burada semt pazarı kurulması gerekiyordu. Kapanmadan dolayı kurulmadı. Pazar kurulsa büyük facia olurdu. Çünkü büyük ve kalabalık bir pazar" ifadelerini kullandı.

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