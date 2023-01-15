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Yerel İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak!
Yerel

İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak!

İstanbul Kartal'da yapılacak miting dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 09:13:00 -
İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak!

İstanbul Kartal'da yapılacak miting dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle bugün saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek. (İLKHA)

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