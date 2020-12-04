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Gündem İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Gündem

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinden beri etkili olan sis nedeniyle şehir hatlarına bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:56:00 -
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal oldu.

Sisin dağılması nedeniyle bazı seferler tekrar yapılmaya başladı.

Şehir Hatları internet sitesinde iptal olan seferler şu şekilde sıralandı:

- Boğaz hattı

- İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı

- Küçüksu-İstinye hattı

- Anadolukavağı

- Üsküdar hattı

- Rumelikavağı

- Eminönü hattı

- Haliç hattı

- Çengelköy

-İstinye ring hattı

Boğaz, gemi geçişlerine kapatıldı

Öte yandan İstanbul Boğazı yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

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