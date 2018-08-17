THY - Trabzon
0553 313 94 23

İstanbul’da bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular trafik yoğunluğuna neden oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:08
İstanbul’da bayram yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular yollara düştü. Tatillerini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafik nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü.

Trafiğin önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. kurban bayramı
  4. trafik
  5. yol
  6. tem
  7. yoğunluk
  8. trafik durumu istanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Şişli'de cinayet! 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
    1. İstanbul Şişli'de cinayet! 3..
    2. Ayakkabı boyasını elden çıkarmak için..
    3. Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!
    4. GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı
    5. Galatasaray, Emre Akbaba'yı KAP'a..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    7. Diyafram yüksekliği nedir?
    8. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    9. Çırpma telinizi böyle temizleyin!
    10. TSK'dan Kandil'e operasyon!
    11. Yapışkan etiketleri çıkarmak bu..
    12. Çocuğun eşya fırlatma davranışı nasıl..
    13. Bursa'da korku dolu dakikalar! İki..
    14. Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da..
    15. Borsa, günü yükselişle kapattı
    16. Çocuğunuz kıyafetlerini giymek..
    17. Çorum'da 2 tonluk 'Babayiğit'in..
    18. Hamileyken çikolata yemek bebeğin..
    19. Çocuklara özgüven kazandırmanın yolları
    20. Mersin’de polisten kurban satıcılarına..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi