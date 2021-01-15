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Yaşam İstanbul’da barajlarda ne kadar su var? Barajlarda doluluk oranı ne?
Yaşam

İstanbul’da barajlarda ne kadar su var? Barajlarda doluluk oranı ne?

İstanbul barajları doldu mu? | Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi sebebiyle İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 19,56’ya kadar düştü. Son bir haftadır İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. Vatandaşlar yağışların baraj doluluk oranına nasıl bir katkısı olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul barajları son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:55:00 -
İstanbul’da barajlarda ne kadar su var? Barajlarda doluluk oranı ne?

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? | İstanbul barajları geçtiğimiz hafta alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 19,56 seviyelerine düştü. Vatandaşlar susuz kalma endişesiyle yağmurun ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Beklenene yağışlar ise 9 Ocak Cumartesi günü başladı. Son bir haftadır yağan yağmurların barajlara olan etkisi merak ediliyor. İSKİ baraj doluluk oranı

İstanbul’da barajlarda ne kadar su var? Barajlarda doluluk oranı ne?

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Uzmanlar pazar ve pazartesi günü kent genelinde etkili bir kar yağışının görüleceğini belirtiyor. 9 Ocak’tan bu yana ise İstanbul yağışlı bir havanın etsisindeydi. Yağan yağmurlar baraj doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz hafta yüzde 19,56 ortalamaya sahip olan İstanbul barajlarındaki oran yüzde 28,03’e ulaştı. Etkili olması beklenen kar yağışının doluluk oranını daha da arttırması bekleniyor.

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