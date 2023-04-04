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Gündem İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 40'ı aştı
Gündem

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 40'ı aştı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 13:33:00 -
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 40'ı aştı

İstanbul'da devam eden yağmurlardan sonra barajların doluluk oranı 5 ay aranın ardından yeniden yüzde 40'ın üstüne çıktı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını yükseltti. Barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 40,14 oranında ulaştı.

22 Mart'ta yüzde 36,89 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,14 olarak ölçüldü. 31.11.2022 yüzde 34.43 ölçülen oran bugün 40.14’e yükseldi.

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