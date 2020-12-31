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Aktüel İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
Aktüel

İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:35:11 -
İstanbul'da askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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