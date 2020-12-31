İstanbul'da askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isteyen Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarparak hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmeye çalışırken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı.

Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle havaalanı trafiğinde herhangi bir aksama olmadı.

"Kazada yaralanan ve can kaybı yok"

Kaza ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir helikopter yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve apronda ilerlerken kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarptı."