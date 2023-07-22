İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 216 noktada 1792 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1704 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 156 bin 480 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 469 şüpheli ile yoklama kaçağı 151 kişi yakalandı.

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 152 fişek, 1 kilo 522 gram uyuşturucu, 194 uyuşturucu hap, 146 sentetik ecza ile bundan sağlandığı tespit edilen 5 bin 385 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 539 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

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Bu kapsamda 17 bin 700 araç ve 1177 motosiklet denetlenirken 886 araç ve motosiklet ile 38 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 442 bin 15 lira para cezası kesildi.