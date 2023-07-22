  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şok sözler! Onda zerre utanma yok!

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

AK Parti’de flaş istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Türkiye çılgınlar gibi altın toplamaya başladı! Avrupa ülkesinden tonlarca altın alındı

Rusya Türkiye'ye domates ithalatını arttırdı! Tarihi karar ihracatçılar tarafından böyle müthiş karşılandı!

Benzini 10 kuruşa satan ülkeden Türkiye'ye tarihi petrol teklifi! Böyle çıkış daha önce görülmedi

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü kötü haberi maalesef verdi: O tarihte flaş sıcak hava dalgası uyarısı!

Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

ABD'den kritik şok hamle! İlk kez dünyaya duyurdu: Yapay zeka taleplerini kabul etme kararı aldı!
Yerel İstanbul'da asayiş uygulaması
Yerel

İstanbul'da asayiş uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-07-22 07:38:00 -
İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 469 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 216 noktada 1792 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1704 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 156 bin 480 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 469 şüpheli ile yoklama kaçağı 151 kişi yakalandı.

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 152 fişek, 1 kilo 522 gram uyuşturucu, 194 uyuşturucu hap, 146 sentetik ecza ile bundan sağlandığı tespit edilen 5 bin 385 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 539 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda 17 bin 700 araç ve 1177 motosiklet denetlenirken 886 araç ve motosiklet ile 38 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 442 bin 15 lira para cezası kesildi.

İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede
İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede

Yerel

İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede

İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı
İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı

Yerel

İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı

Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

Ekonomi

Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

İstanbul'da taksi hayal oldu! Dudak ucuklatan zam iddiası gündemde
İstanbul'da taksi hayal oldu! Dudak ucuklatan zam iddiası gündemde

Ekonomi

İstanbul'da taksi hayal oldu! Dudak ucuklatan zam iddiası gündemde

İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı
İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı

Yerel

İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23