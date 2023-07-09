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Yerel İstanbul'da asayiş uygulaması
Yerel

İstanbul'da asayiş uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-07-09 07:09:00 -
İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 322 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün saat 20.00 - 22.00'de kent genelinde 219 noktada 1837 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1769 personelin katılımıyla saat 22.00 - 23.59'da umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 151 bin 206 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 322 şüpheli ile yoklama kaçağı 91 kişi yakalandı.

Aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 203 fişek, 2 kilo 127 gram uyuşturucu, 32 uyuşturucu hap ile bundan sağlandığı tespit edilen 5 bin 300 lira, ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında idari işlem yapılarak 3 bin 130 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 495 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeriyle ilgili idari işlem gerçekleştirildi.
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Bu kapsamda 26 bin 400 araç ve 975 motosiklet denetlenirken, 1039 araç ve motosiklet ile 55 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 512 bin 73 lira para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında 134 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldı.

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