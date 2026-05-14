İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye’de atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede otlayan hayvanlar da tedbir amacıyla güvenli alana taşındı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde boş arazide çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Hekimbaşı Mahallesi’nde atık ve ağaç parçalarının bulunduğu alanda başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Alevlerin yayılma riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Bölgede otlayan inekler güvenli alana uzaklaştırıldı.
Alevleri söndüren ekipler, alanda soğutma çalışması yapıyor.