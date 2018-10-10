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İstanbul'da aniden bastıran yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:48
İstanbul'da aniden bastıran yağış etkili oldu

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı. 

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı. 

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:48
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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