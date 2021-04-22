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Aktüel İstanbul'da ağaç kesen şahıslara ibretlik ceza
Aktüel

İstanbul'da ağaç kesen şahıslara ibretlik ceza

Üsküdar'da bir parktaki 2 ağacı kesen 6 kişiden 2'sine 100'er fidan dikme cezası verildi. İki şüpheli toplam 200 fidan dikecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:34:00 -
İstanbul'da ağaç kesen şahıslara ibretlik ceza

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta 2 yetişkin ağacı kesen 6 şüpheliden 2'sinin, konutu terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol kararına itiraz etmeleri üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği arazilere 100'er fidan dikmelerine karar verildi.

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki parkta bulunan 2 yetişkin ağaç, 17 Mart gecesi ellerinde motorlu testereler bulunan 1'i kadın 6 şüpheli tarafından kesildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüpheliler hakkında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.

Toplam 200 fidan dikecekler

Şüphelilerden Şevki C. ve Özden Ö.'nün avukatları ise karara itiraz etti.İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'suçun vasıf ve mahiyeti adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağı' gerekçesiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı. Hakimlik, 2 şüpheli hakkında kamunun faydasına olacağı kanaatiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği araziler ile günlerde 100'er adet fidan dikmelerine karar verdi. Şüpheliler hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

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