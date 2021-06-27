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Gündem İstanbul'da 9 katlı binada çökme meydana geldi
Gündem

İstanbul'da 9 katlı binada çökme meydana geldi

İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceden boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 01:42:00 - 2021-06-27 02:52:44
İstanbul'da 9 katlı binada çökme meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 9 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

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