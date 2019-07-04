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İstanbul’da 875 bin TL’ye taksi plakası

İstanbul’da 1 milyon 750 bin TL değerindeki ticari taksi plakası icradan yarı fiyatı olan 875 bin TL’ye satışa çıkacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
İstanbul’da 875 bin TL’ye taksi plakası

İstanbul’da 1 milyon 750 bin TL değerindeki ticari taksi plakası icradan yarı fiyatı olan 875 bin TL’ye satışa çıkacak.


Söz konusu satışla ilgili icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, 34 TAL 91 plakalı ticari araç 23 Temmuz’da saat 10.50’de Bahçelievler’de açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “İstanbul’da en büyük yatırım araçlarından biri olan taksi plakası değerinin çok çok altında satışa çıkacak. 1 milyon 750 bin gibi yüksek bir değere sahip olan bu plaka 23 Temmuz’da değerinin yarı fiyatı olan 875 bin TL’den satışa çıkacak. Bu ticari plaka gibi İstanbul’da her gün yüzlerce yatırım aracı icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor. Özellikle araç, ev, arsa ve işyeri gibi ürünler diğer icradan satılan ürünler ile kıyaslandığında daha fazla ilgi görüyor. Bu ticari araç plakasının ilk ihaleye çıkacağıtarihte satılacağını ve alan kişinin iyi bir yatırım yapmış olacağını düşünüyorum. Firma olarak icradan ürün almak isteyenlere her konuda yardımcı oluyoruz diyebilirim, telefon yoluyla veya internet sitemiz üzerinden bize ulaşanlara icralık ürünler ile ilgili doğru bilgiler vererek doğru yatırımlar yapmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
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