  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da 80 defa intihar girişiminde bulunan adamı film izler gibi izlediler
Yaşam

İstanbul'da 80 defa intihar girişiminde bulunan adamı film izler gibi izlediler

İstanbul'da Şişli Etfal Sokakta bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın 80 defa intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkarken kalabalığın cep telefonlarına sarılarak olayı film gibi izlemesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 18:22:00 - 2021-02-02 18:25:20
İstanbul'da 80 defa intihar girişiminde bulunan adamı film izler gibi izlediler

İstanbul'da kendisine simitçi süsü veren İbrahim A. 80'inci defa intihar girişiminde bulundu. Trafiğin kilitlenmesine yol açan İbrahim A.'yı çevredekiler film izler gibi izledi.

Kalabalık cep telefonlarına sarıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında yaşandı. Şişli Etfal Sokakta bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ara ara tehlikeli şekilde çatıdan sarkan İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşattı.

 

Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

80 defa intihar girişiminde bulundu

Kendisine simitçi süsü veren, sürekli bayat simit sepeti ile dolaşıp insanlardan yardım toplayan ve maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyen İbrahim A. itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini 2 saat boyunca meşgul edip sokağın trafiğe kapanmasına neden oldu. İbrahim A. para verilince intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. 

İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı ve bu şekilde 80 defa eylem yaptığı öğrenildi. Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

Bir kadının intihar girişimi boyunca tesbih çekip dua ettiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı
Teknoloji

Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası milyonlarca insan Telegram'a geçti. Milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kullanıcılarını ka..
Bölgede ortam yangın yeri! ABD kritik mevziyi kaybediyor
Dünya

Bölgede ortam yangın yeri! ABD kritik mevziyi kaybediyor

Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen darbeyi yorumlayan uzmanlar, ABD'nin Çin karşısında önemli bir mevziyi kaybetme tehlikesi yaşadığını ka..
İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi
Dünya

İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi

İsrail, Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail'e ait F-35 uçakları, Lübnan hava sahasına girdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay