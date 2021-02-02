İstanbul'da 80 defa intihar girişiminde bulunan adamı film izler gibi izlediler

İstanbul'da kendisine simitçi süsü veren İbrahim A. 80'inci defa intihar girişiminde bulundu. Trafiğin kilitlenmesine yol açan İbrahim A.'yı çevredekiler film izler gibi izledi.

Kalabalık cep telefonlarına sarıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında yaşandı. Şişli Etfal Sokakta bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ara ara tehlikeli şekilde çatıdan sarkan İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

80 defa intihar girişiminde bulundu

Kendisine simitçi süsü veren, sürekli bayat simit sepeti ile dolaşıp insanlardan yardım toplayan ve maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyen İbrahim A. itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini 2 saat boyunca meşgul edip sokağın trafiğe kapanmasına neden oldu. İbrahim A. para verilince intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu.

İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı ve bu şekilde 80 defa eylem yaptığı öğrenildi. Kendisine verilen para karşılığında eylemini sonlandıran İbrahim A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bir kadının intihar girişimi boyunca tesbih çekip dua ettiği görüldü.