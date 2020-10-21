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Aktüel İstanbul'da 713 iş yerine ceza, 2 iş yerine de faaliyetten men
Aktüel

İstanbul'da 713 iş yerine ceza, 2 iş yerine de faaliyetten men

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19’la mücadele denetimlerinde sadece 1 günde 299 iş yerinin uyarıldığını, 713 cezai, 28 idari işlem uygulandığını, 2 iş yerinin de faaliyetten men edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:52:00 -
İstanbul'da 713 iş yerine ceza, 2 iş yerine de faaliyetten men

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4.586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi" ifadelerini kullandı.

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