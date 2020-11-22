İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar dışarı çıktı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlandırılan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar dışarı çıktı.



İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce 12 Kasım'da alınan karar doğrultusunda her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, yeni tedbirler kapsamında dünden itibaren 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Bu kapsamda, Avcılar ve Esenyurt'ta saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, bazıları da kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle evde kalmayı tercih etti.

Araç trafiğine kapalı olan Marmara Caddesi'nde bazı yaşlı vatandaşlar tek, bazıları da küçük gruplar halinde yürüyüş yaparken, kimisi de banka oturdu.

Esenyurt Meydan'da ise bazı yaşlı vatandaşlar, bankta oturup sohbet ederken, bazıları da yürüyüş yaptı.

Yaşlıların dışarıda bulundukları sürede maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.



